Еще одна популярная пляжная страна откроется для некоторых туристов из России

Израиль с 19 сентября откроется для вакцинированных туристических групп из России

Власти Израиля с 19 сентября откроют свои границы для некоторых туристов из России. Об этом сообщается на сайте министерства туризма республики.

Уточняется, что прибытие в популярную среди путешественников пляжную страну будет разрешено привитым от коронавируса туристам в составе организованных групп численностью от пяти до 30 человек. При этом курорты страны готовы принимать отдыхающих из государств, отнесенных в зависимости от эпидемиологической обстановки к зеленому, желтому или оранжевому спискам.

Прилетевшие в страну путешественники должны будут предъявить сертификаты о вакцинации и пройти ПЦР-тест в аэропорту прибытия.

При этом отмечается, что въезд индивидуальных туристов на территорию страны по-прежнему закрыт. Исключение составляют поездки к родственникам.

Ранее, 23 августа, власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19. Этот список был составлен еще в конце июня, затем его распространили на весь июль, а впоследствии продлили и на август. Помимо России послабления коснулись Туниса и Индии.

