В России придумали метод борьбы с поддельными QR-кодами

Российские разработчики из Новосибирска придумали технологию, которая поможет в борьбе с поддельными QR-кодами. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Специалисты команды Pro Control создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Он состоит из стандартного штрихкода и внутренней голографической матрицы. Особенность матрицы в том, что ее невозможно скопировать или распечатать на обычном принтере. Для того, чтобы распечатать каждый QR-код, требуется специальный принтер.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило проверять QR-коды с помощью специального приложения, назвав этот способ единственным федеральным решением.