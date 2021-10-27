Россияне стали интересоваться поддельными сертификатами о вакцинации Pfizer

Россияне стали интересоваться покупкой поддельных иностранных сертификатов о вакцинации, чтобы беспрепятственно выезжать за рубеж. Подобные документы анонимно продают в Telegram-каналах, однако за покупку таких электронных бумаг могут наступить реальные последствия. Об этом сообщает Baza.

Корреспондент издания попытался приобрести сертификат о вакцинации американо-немецким препаратом Pfizer. Выяснилось, что цены у продавцов варьируются от 10 до 56 тысяч рублей в зависимости от самой вакцины и страны, где якобы будет сделана прививка.

Для того чтобы приобрести заветный документ, нужно отправить дилеру фото загранпаспорта и личные данные, а затем оплатить сделку. При этом физически быть в стране, где якобы происходит вакцинация, и даже иметь разрешение на въезд в нее не обязательно. Проверить подлинность полученного COVID-сертификата можно в специальных приложениях.

Так, сотрудник Baza в рамках эксперимента пытался купить подобный документ в Чехии за 150 долларов и в Польше за 450 долларов.

При этом сертификат, полученный от чешских дилеров, оказался недействительным. Когда журналист предложил провести сделку через гаранта (доверенное лицо), продавцы стали угрожать ему с фейковых аккаунтов.

Что касается Польши, там корреспонденту издания предложили на выбор несколько вакцин. Когда тот отдал предпочтение Pfizer, ему ответили: «Самая хайповая. Я бы тоже Pfizer сделал». Этот препарат оказался самым дорогим — 450 долларов. Как пояснил продавец, цены у него меняются каждый день, однако всегда остаются в районе 400 долларов.

После оплаты сделки дилер прислал сертификат о вакцинации, сделанной на территории Польши. При этом в документе было указано, что прививку сделали за 22 дня до состоявшегося разговора. Документ оказался действующим и выдержал проверку приложениями, а сам продавец заверил, что с такими бумагами россияне беспрепятственно летали и летают в Европу.

Опрошенные Baza эксперты сошлись во мнении, что из-за подделки COVID-сертификата покупатели могут на время или навсегда лишиться возможности въезда в ту или иную страну. Это решение будет также влиять на выдачу виз в другие государства.

Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный», доцент кафедры госуправления МГИМО Константин Трапаидзе подчеркнул, что клиника, продающая поддельные документы, может попасть под подозрение. По камерам видеонаблюдения можно посмотреть, сколько человек заходило в здание клиники. И если обнаружится, что сертификатов выдано много, а пациентов в учреждении было мало, клинику ждет проверка.

При этом юрист считает, что покупателей фейковых иностранных документов наказывать не будут. Однако если российские правоохранители заинтересуются этой проблемой, они могут сообщить об этом заграничным коллегам.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, на самом деле купили документ о вакцинации.