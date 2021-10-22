Украинских медиков поймали на подделке негативных ПЦР-тестов

Правоохранители разоблачили в Киеве сотрудников медицинской лаборатории, которая выдавала справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус без взятия у клиентов необходимых анализов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев медики выдавали поддельные справки об отрицательном результате тестирования стоимостью от 725 до 1800 гривен (от 1900 до 4900 рублей). Полиция установила, что поиском желающих получить поддельный сертификат при помощи двух посредников занимался врач лаборатории. Отмечается, что в день за такой услугой в среднем обращались три-пять граждан.

В ходе досудебного расследования полицейские провели обыск в автомобилях и домах подозреваемых. В результате были изъяты десятки бланков COVID-сертификатов, техника с подтверждающей преступные деяния информацией, а также полученные за справки деньги. В полиции сообщили, что всем пойманным врачам грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

20 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что из-за пандемии коронавируса перед крематорием в Киеве выстроилась очередь из катафалков. Он назвал это «не очень веселой информацией» и призвал организовать вакцинацию в здании Верховной Рады для депутатов, работников аппарата и секретариатов комитетов.

Ранее сообщалось, что на Украине начали госпитализировать больных COVID-19 прямо из очередей за вакциной. На фоне роста смертности власти приняли решение проводить санитарные рейды.