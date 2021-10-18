На Украине устроят массовые проверки сертификатов о вакцинации

С 21 октября на Украине начнут проводить массовые проверки соблюдения карантинных мер в местах большого скопления людей. Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телеканала «1+1».

По его словам, сотрудники Нацполиции будут проверять COVID-сертификаты украинцев в кафе, транспорте и магазинах. Он отметил, что в ходе проверок будет установлена подлинность документов о прохождении вакцинации.

«Информация будет проверяться очень тщательно. Работники должны будут убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки», — подчеркнул Билошицкий. Он напомнил, что за использование липовых справок и сертификатов предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 850 гривен (около 2,3 тысячи рублей) или ограничения свободы сроком до двух лет.

При этом, указал правоохранитель, если выяснится, что человек с поддельными документами был болен коронавирусом и заразил других, то в данном случае ему будет грозить уголовная ответственность.

18 октября стало известно, что уже пять областей Украины попали в красную зону карантина. Максимально строгие карантинные ограничения были введены в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что тысячи людей выстроились в очереди на вакцинацию от коронавируса в Херсонской области на фоне сообщений о предстоящем локдауне. При этом некоторых больных пришлось госпитализировать прямо из очереди на прививку.