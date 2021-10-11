На Украине ужесточат ограничения для непривитых граждан

На Украине гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, запретят посещать кафе и пользоваться общественным транспортом. Такие изменения в постановление кабинета министров по противодействию пандемии были предложены на совещании под председательством президента республики Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рост числа случаев заболеваний говорит о необходимости ужесточить некоторые ограничения для непривитых граждан. Кроме того, участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна на Украине является вакцинация.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также указал на то, что 97 процентов поступающих в больницы пациентов с COVID-19 не прививались, что демонстрирует важность прививок.

Сам Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий, в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.

Ранее украинские медики зафиксировали резкое увеличение количества смертей от COVID-19, число погибших за прошедшие сутки возросло почти в три раза. По данным Минздрава республики, 4 октября жертвами инфекции в стране стали 317 пациентов — это рекордное значение с 15 мая.

Позже Ляшко обвинил Россию в срыве кампании по вакцинации украинского населения. Он отметил, что Кремль намеренно распространяет фейки и дезинформацию о прививках на Украине, что существенно тормозит темпы вакцинации в стране.