Украина обвинила Россию в провале кампании по вакцинации населения

Темпы вакцинации на Украине остаются сравнительно низкими из-за гибридных атак со стороны России. Такое мнение выразил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в интервью изданию «Голос Америки» (русскоязычное издание объявлено в России СМИ-иноагентом).

По его словам, нынешняя волна заражений коронавирусом в стране началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го года, что говорит об острой необходимости ускорить вакцинацию населения. Глава здравоохранительного ведомства отметил, что в провале прививочной кампании на Украине виновата Россия.

«Российская пропаганда, разгоняя фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на всех фронтах», — объяснил Ляшко замедление темпов вакцинации. При этом министр выразил уверенность в том, что до конца этого года удастся вакцинировать 70 процентов взрослого населения страны.

7 октября Минздрав Украины утвердил перечень профессий, представители которых обязаны пройти вакцинацию для продолжения работы. К ним относятся преподаватели разных уровней учебных заведений, а также работники центральных органов исполнительной власти.

Ранее украинские медики зафиксировали резкое увеличение количества смертей от COVID-19, число погибших за прошедшие сутки возросло почти в три раза. По данным Минздрава республики, 4 октября жертвами инфекции в стране стали 317 пациентов — это рекордное значение с 15 мая.

Всего же, по последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились почти 2,5 миллиона человек, скончались более 57 тысяч жителей. Полный курс вакцинации от заболевания прошли 5,7 миллиона граждан, одну дозу получили 7,1 миллиона украинцев.