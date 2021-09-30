На Украине испортили десятки тысяч доз вакцины Pfizer

Власти Украины приняли решение уничтожить более 34 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом порталу ZN.ua рассказал глава Минздрава страны Виктор Ляшко.

Он пояснил, что в начале лета десятки тысяч доз препарата оказались испорчены из-за неправильного хранения — был нарушен температурный режим. В результате эта партия вакцины не была распространена по прививочным пунктам, но оставалась на хранении. 30 сентября бракованная американская вакцина будет утилизирована.

Ранее на Украине разрешили использовать Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача. Препарат смогут получать лишь дети, страдающие онкологическими или хроническими заболеваниями и патологиями, а также выезжающие за границу на учебу, спортивные соревнования или олимпиады.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти 60 тысяч человек, хотя бы один компонент вакцины получили 12,4 миллиона граждан.

