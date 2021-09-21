Украина получила 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса

ЮНИСЕФ поставил на Украину 150 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac от COVID-19

Украина на безвозмездной основе получила 150 тысяч доз вакцины от коронавируса китайского производства CoronaVac в рамках всемирной программы Covax. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здравоохранения республики.

По данным ведомства, инициатором поставки выступил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Отмечается, что препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для срочного применения и отвечает критериями безопасности и эффективности.

«Очень важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти», — заявил министр здравоохранения республики Виктор Ляшко, отметив вклад иностранных партнеров в обеспечение доступа к препаратам.

Глава Минздрава добавил, что поставки вакцины однозначно будут продолжаться до конца 2021 года. Глава Представительства ЮНИСЕФ на Украине Мурат Сахин в свою очередь отметил, что фонд окажет стране необходимую поддержку в борьбе с пандемией, и призвал народ не оттягивать с вакцинацией.

17 сентября глава Бюро ВОЗ на Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что Украина способна обеспечить вакциной от COVID-19 около 70 процентов своих граждан, несмотря на значительное количество противников прививок. Специалист спрогнозировал резкий рост новых случаев заражения инфекцией в республике до конца сентября. Он отметил, что число тяжелых случаев заболевания также неуклонно растет, но в то же время охват вакцинации в стране пока находится на уровне 10 процентов.