На Украине разрешили комбинировать вакцины от коронавируса Moderna и Pfizer

Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинированное применение вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным министерства, комбинировать препараты на первом и втором этапах вакцинации допускается в любом порядке. Интервал между дозами составляет не менее 28 дней. Решение основывается на выводах Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, согласно которым можно проводить вакцинацию разными препаратами, относящимися к мРНК-вакцинам (как Pfizer и Moderna).

13 сентября стало известно, что украинское предприятие «Лекхим» с 2022 года начнет выпускать в Харькове вакцину от коронавируса CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac Biotech. На налаживание производства вакцины планируется потратить около 25-30 миллионов евро.

Ранее на Украине разрешили использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача.

По официальным данным, на Украине с начала пандемии было выявлено более 2,3 миллиона случаев коронавируса. Умерли 54 360 пациентов. С начала прививочной кампании на Украине вакцину получили более шести миллионов человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 5059771 человек.

