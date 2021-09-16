СБУ обвинила Россию в попытке сорвать кампанию по вакцинации «армией ботов»

СБУ: Россия организовала ферму интернет-ботов для срыва кампании по вакцинации на Украине

Украинские силовики разоблачили в Харьковской области крупную ферму интернет-ботов, которая «работала в интересах России» и пыталась сорвать кампанию по вакцинации граждан от коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

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Как утверждает ведомство, организатором фермы стал местный житель, имевший внушительный опыт в сфере телекоммуникаций. Он успел зарегистрировать в сети около 50 тысяч фейковых аккаунтов с помощью «серых» сим-карт. «"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, дискредитацию украинской власти», — говорится в сообщении.

В работе по координации ботов Киев обвинил российские спецслужбы. СБУ полагает, что руководитель фермы получал за свою работу переводы из-за границы в рублях. У него была изъята компьютерная техника, GSM-шлюзы и множество сим-карт. О возбуждении уголовного дела по факту инцидента пока не сообщалось. Москва эти обвинения пока не комментировала.

Ранее СБУ обвинила ФСБ России в попытке ликвидировать одного из украинских военных специалистов, устроив взрыв в его автомобиле. Спецслужба утверждает, что исполнить заказ должен был «российский агент» из числа украинских граждан. Имя потенциальной жертвы при этом не разглашается.