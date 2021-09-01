Заблокированное украинское издание обвинило СБУ в хакерской атаке на свой сайт

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала DDoS-атаку на сайт одного из крупнейших в республике оппозиционных изданий «Страна.ua» сразу после его блокировки Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщили журналисты портала со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным инсайдеров, украинские спецслужбы в ежедневном режиме оказывают давление на провайдеров и мобильных операторов, чтобы блокировать «зеркала» сайта, созданные для обхода блокировки. Работой со «Страной.ua» занят департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, и именно его сотрудники пытаются ограничить доступ украинцев к ресурсу и проводят хакерские атаки.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?

«Хотим напомнить сотрудникам, а также руководителям Департамента и СБУ, что в данном случае они совершают уголовные преступления. Ну а "Страну" все равно вам не уничтожить», — говорится в сообщении журналистов. Они также обвинили руководство республики в подавлении свободы слова и пообещали продолжить публикации своих расследований и заметок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и главного редактора портала Игоря Гужвы в субботу, 21 августа. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news.

Главный редактор издания Игорь Гужва объяснил это решение альтернативной точкой зрения «Страны.ua» на конфликт в Донбассе и личной неприязнью Зеленского к сотрудникам издания. «Еще с весны началась артподготовка — то там, то здесь начали размещаться статьи о том, что "Страна" — крупнейший сайт, который ведет "пророссийскую пропаганду", а потому опасный», — написал главред.