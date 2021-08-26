В Совете Европы заявили об угрозе свободы СМИ на Украине

Платформа Совета Европы (СЕ) по содействию защите журналистики и безопасности журналистов осудила блокировку украинскими властями издания «Страна.ua», назвав это решение угрозой свободе СМИ на всей территории республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте СЕ по инициативе Европейской федерации журналистов.

Согласно заявлению платформы, запрет доступа к порталу попадает под категорию действий, оказывающих «сдерживающее воздействие на свободу» распространения и получения информации. «Внесудебное блокирование оппозиционных СМИ равносильно лишению правовых гарантий независимости прессы», — процитировала организация слова президента Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и главного редактора портала Игоря Гужвы в субботу, 21 августа. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news. В воскресенье, 22 августа, Зеленский также ввел санкции против 12 российских компаний. В частности, были заблокированы веб-сайты «Ростелекома» и изданий «Московский комсомолец», «Версия».

Гужва объяснил это решение альтернативной точкой зрения «Страны.ua» на конфликт в Донбассе и личной неприязнью президента Владимира Зеленского к сотрудникам издания. «Еще с весны началась артподготовка — то там, то здесь начали размещаться статьи о том, что "Страна" — крупнейший сайт, который ведет "пророссийскую пропаганду", а потому опасный», — написал главред.