В ДНР сотрудники МВД начали выселять из квартир украинских силовиков

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ходе ревизии жилого фонда требуют освободить квартиры, ранее предоставленные для проживания бывшим сотрудникам органов внутренних дел Украины. Об этом сообщает Klymenko Time со ссылкой на свой источник в полиции Донецка.

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По его словам, на сайте ведомства опубликованы конкретные фамилии владельцев квартиры, которые должны в срочном порядке собрать вещи и передать ключи сотруднику МВД ДНР. Он отметил, что сейчас правоохранители начали активно заниматься выселением бывших украинских силовиков из квартир в связи с нехваткой жилья после боевых действий.

Вместе с тем другой источник агенства в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил, что лишился жилья в ДНР без какого-либо предупреждения со стороны местного МВД. Он рассказал, что после отъезда с неподконтрольных Киеву территорий, в его квартиру явились силовики и заставили его семью сразу покинуть дом.

«А в квартиру соседки въехали военные вообще без предупреждений. Взломали дверь и стали там жить», — поделился информацией сотрудник СБУ.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле населенных пунктов на неподконтрольных территориях. В ДНР отметили, что украинские военные обстреляли поселок городского типа Старомихайловка, а также села Веселое и Новоласпа. Отмечается, что в Старомихайловке, в частности, были повреждены жилые дома.