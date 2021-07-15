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ДНР обвинила Украину в обстреле жилых домов

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
ДНР обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле жилых домов

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле населенных пунктов на неподконтрольных территориях. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли поселок городского типа Старомихайловка, а также села Веселое и Новоласпа. Отмечается, что в Старомихайловке, в частности, были повреждены жилые дома.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), при обстреле ВСУ использовали гранатометы и минометы калибров 120 и 82 миллиметра.

В свою очередь украинская сторона обвинила ДНР в обстреле своих позиций. По данным ВСУ, против них были применены минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих.

В июле ДНР обвинила ВСУ в нанесении ракетного удара по территории самопровозглашенной республики. Уточняется, что снаряды упали в районе Григоровки на юге республики.

В конце июня в Донецке заявили об обстреле ВСУ поселка на окраине города. Со стороны населенного пункта Марьинка по нему было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

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