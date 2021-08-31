Украина обвинила ФСБ в попытке убить из мести военного специалиста ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в попытке ликвидировать украинского военного специалиста, устроив взрыв в его автомобиле. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Как уверяют спецслужбы, украинской разведке удалось обезвредить «российского агента», который по заданию ФСБ должен был убить эксперта, работавшего с перспективными образцами техники для вооруженных сил. Имя потенциальной «жертвы» задержанного не разглашается. «Ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что против «диверсанта» было возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Представители ФСБ или Министерства иностранных дел России обвинения пока не комментировали.

Ранее СБУ отвергла сведения ФСБ о задержании и выдворении своего агента Алексея Семеняки из России. Согласно заявлению ведомства, данные о разоблачении украинца являются фейком и «информационной спецоперацией» в рамках гибридной войны двух стран.