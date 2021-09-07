Власти Киева отчитались о вакцинации половины горожан от COVID-19

Власти Киева отчитались о вакцинации половины жителей города от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Прививку сделали 50 процентов от официальной численности населения Киева. 46 процентов из них вакцинированы двумя дозами, рассказала директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

При этом она отметила, что в украинской столице работают много людей из других регионов, некоторые приезжают в город по делам или навестить родственников. «Все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве», — добавила Гинзбург.

Она напомнила, что «сегодня можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac», и призвала людей «не медлить».

Ранее Украина получила от США гуманитарный груз с лекарствами от коронавируса стоимостью 20 миллионов долларов. Помощь была оказана благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского с американскими властями, достигнутыми во время его визита в Штаты.