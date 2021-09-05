США передали Украине лекарства от коронавируса

Украина получила от США новые лекарства от коронавируса за 20 миллионов долларов

Украина получила от США гуманитарный груз с лекарствами от коронавируса стоимостью 20 миллионов долларов. Помощь была оказана благодаря договоренностям президента Украины Владимира Зеленского с властями США, достигнутыми во время визита в США. Об этом сообщает ТАСС.

Груз был предоставлен американской благотворительной организацией Direct Relief. Как сообщает украинское посольство, гуманитарная помощь включает новые лекарства против COVID-19, такие как Bamlanivimab и Etesevimab — всего 60 тысяч флаконов. Эти препараты рекомендованы для лечения с легкой и средними формами тяжести коронавирусной инфекциями, которые рискуют перейти в тяжелую форму.

В настоящий момент груз ждет растаможку, после чего будет направлен в 24 области страны под контролем министерства здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что Австрия безвозмездно передаст Украине около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. До этого Украина уже получила почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. Препарат в качестве гуманитарной помощи поставили на Украину три страны Европейского союза.

На утро воскресенья на Украине за сутки зарегистрировано 1 379 новых случаев коронавируса, 17 человек умерли. За все время пандемии в стране выявлено около 2,3 миллиона человек, инфицированных коронавирусом, почти 54 тысяч заразившихся умерли.