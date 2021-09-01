Атака желающих привиться азербайджанцев на пункты вакцинации попала на видео

Азербайджанцы, не успевшие ранее привиться от коронавируса, совершили атаку на один из пунктов вакцинации в поликлинике №7 в поселке Ахмедлы. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

На записи видно, как разгневанный мужчина разбил стеклянную дверь в медицинском учреждении. Затем он начал переговариваться с возмущенным персоналом поликлиники и прошел через разбитый проем внутрь. Спустя несколько мгновений он открыл двери остальным ожидавшим, которые толпой направились к кабинету вакцинации. Там собравшиеся начали громко кричать и требовать, чтобы врачи сделали им прививку от COVID-19.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Азербайджане начинают действовать усиленные ограничения из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. В частности, во всех заведениях общественного питания перестанут пускать людей без справки о прохождении хотя бы одного этапа вакцинации. В случае проведения массовых мероприятий в них не должно быть задействовано более 150 человек. У всех участников мероприятия старше 18 лет должен быть COVID-паспорт.

Также с 1 сентября по меньшей мере 80 процентов всех сотрудников государственных органов должны получить первую дозу (а к 1 октября — вторую дозу) вакцины от коронавируса либо иметь сертификаты иммунитета от COVID-19.

С начала пандемии общее число заболевших в стране составило 424 891 человек, количество летальных исходов достигло 5636. 12 марта Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение российской вакцины «Спутник V».