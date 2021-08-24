В Грузии рассказали о «катастрофической» волне коронавируса

Профессор Чхаидзе заявил о «катастрофической» волне коронавируса в Грузии

Четвертая волна пандемии коронавируса стала «катастрофической» для Грузии. Об этом рассказал руководитель грузинской Национальной технической группы консультантов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе, пишет Telegram-канал Sputnik Грузия.

По его словам, резкое ухудшение эпидемиологической ситуации было вызвано распространением «дельта»-варианта коронавируса.

«Госпитализированных в тяжелом состоянии больше, чем при китайском варианте, и смертность выше по сравнению с китайским и британским вариантами», — заявил он.

В начале августа Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения COVID-19. Местные власти также связали этот факт с распространением более заразного «дельта»-варианта инфекции.

Ранее глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе предупредил Грузию о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за резкого увеличения потока пациентов с коронавирусом. Свой прогноз он связал с активным распространением в стране индийского штамма COVID-19.

