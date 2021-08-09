В Грузии обязали носить маски в помещениях и на улице

В Грузии ввели обязательное ношение масок в общественных помещениях и на улице из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По его словам, правила касаются всех граждан, в том числе, прошедших полную вакцинацию от коронавируса. Нарушители масочного режима будут платить штраф в размере 20 лари (около 500 рублей). В случае повторного нарушения сумма штрафа удвоится.

4 августа глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что в системе здравоохранения Грузии может случиться коллапс из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19. Он отметил, что в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса, на это указывают высокие показатели смертности. За последние сутки скончались 34 пациента.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что новая вспышка коронавируса в Грузии произошла из-за безответственного поведения протестующих, которые не вняли призывам властей оставаться дома на фоне пандемии. При этом он подчеркнул, что власти страны более не станут объявлять локдаун, несмотря на распространение вируса, так как это может привести к непоправимым последствиям для экономики.

С начала пандемии в Грузии было выявлено 428 тысяч случаев коронавируса, умерли более шести тысяч зараженных. Полностью вакцинированы более 165 тысяч человек. Обязательное использование масок на открытом воздухе было снято в Грузии 22 июня, при этом их ношение в закрытом помещении оставалось в силе.