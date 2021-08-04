В Грузии предупредили об угрозе коллапса системы здравоохранения из-за COVID-19

В системе здравоохранения Грузии может случиться коллапс из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19, предупредил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Sputnik Грузия».

Церцвадзе отметил, что в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса, на это указывают высокие показатели смертности. За последние сутки скончались 34 пациента.

«Положение стало еще более серьезным. Зафиксировано около пяти тысяч новых случаев. Это приближается к тому рекордному показателю, который у нас был в ноябре-декабре», — добавил врач.

С начала пандемии в Грузии было выявлено 428 тысяч случаев коронавируса, умерли 5 910 зараженных. Полностью вакцинированы более 165 тысяч человек.