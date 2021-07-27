В Грузии обнаружили случаи заражения новым индийским штаммом COVID-19

В Грузии эпидемиологи обнаружили два случая заражения новым индийский штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Отмечается, что первые случаи заражения индийским штаммом «дельта» в Грузии выявили в конце мая. Тогда им были заражены пять человек, ранее путешествовавшие по странам Среднего Востока.

На сегодняшний день в стране до 50 процентов инфицированных являются носителями «дельта»-штамма COVID-19.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма «дельта плюс». По его словам, новый вариант коронавируса обладает высокой заразностью и сложен в лечении.

В июне штамм «дельта плюс» был впервые выявлен в Индии. В нем была обнаружена мутация, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.