На Украине допустили прекращение вакцинации при увеличении числа зараженных

На Украине скоро могут прекратить массовую вакцинацию населения в связи с активным ростом числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил украинский врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала Obozrevatel.

По его словам, в этом случае всем желающим вакцинироваться придется сдавать тест на COVID-19, чтобы исключить инфицированность вирусом. «Активной вакцинальной кампании мы будем иметь еще 4-6 недель, а дальше не исключено, что нам придется ее свернуть в связи с обострением ситуации», — допустил Петров.

Он отметил, что прививочная кампания обычно проводится в условиях умеренного распространения вируса, а не в период вспышки заболеваемости. В этой связи доктор призвал людей как можно скорее сделать прививку, так как через несколько недель с этим могут возникнуть большие трудности.

Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт спрогнозировал новую вспышку коронавируса в республике. По его словам, большинство специалистов сходятся во мнении, что новая волна заражений придется на конец августа либо начало сентября, и она может продлиться до наступления зимы.