Евросоюз признает украинские сертификаты о вакцинации раньше российских

Европейский союз с 20 августа признает сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные на Украине, в Турции и в Северной Македонии. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Признание сертификатов означает, что теперь перечисленные страны будут подключены к системе ЕС. С 20 августа их будут принимать на всей территории объединения.

Евросоюз признал украинские, турецкие и македонские сертификаты о вакцинации раньше российских: по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Брюссель еще ведут переговоры по этому поводу. Дипломат отметил, что обсуждение идет по линии российского Минздрава и Института Гамалеи. «Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур», — пояснил глава ведомства.