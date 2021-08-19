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Евросоюз признает украинские сертификаты о вакцинации раньше российских

Еврокомиссия: ЕС с 20 августа признает сертификаты о вакцинации, выданные на Украине
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Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз с 20 августа признает сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные на Украине, в Турции и в Северной Македонии. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Признание сертификатов означает, что теперь перечисленные страны будут подключены к системе ЕС. С 20 августа их будут принимать на всей территории объединения.

Евросоюз признал украинские, турецкие и македонские сертификаты о вакцинации раньше российских: по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Брюссель еще ведут переговоры по этому поводу. Дипломат отметил, что обсуждение идет по линии российского Минздрава и Института Гамалеи. «Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур», — пояснил глава ведомства.

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