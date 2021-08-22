Украина получит от Австрии полмиллиона вакцин от коронавируса

Австрия безвозмездно передаст Украине около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает издание Nachrichten со ссылкой на источник в кабинете министров.

По данным собеседника портала, первая партия из 250 тысяч доз поступит на Украину в понедельник, 23 августа, а остальные дозы препарата будут поставлены осенью.

Отмечается, что в этот день для участия в саммите «Крымская платформа» прибудет в Киев министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. «Белые пятна на карте вакцинации мира — это слепые пятна в защитном щите от "короны"», — заявил глава австрийского МИД, акцентируя внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина получила почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. По данным ведомства, препарат в качестве гуманитарной помощи поставили на Украину три страны Европейского союза (ЕС). Греция поставила 100 тысяч доз, Литва отправила 46 тысяч доз. Наибольшее количество вакцины предоставила Польша — партия составила 650 тысяч доз.