Украина получила от трех стран ЕС почти 800 тысяч вакцин от COVID-19

Греция, Литва и Польша поставили на Украину почти 800 тысяч вакцин AstraZeneca

Украина получила почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, препарат в качестве гуманитарной помощи поставили на Украину три страны Европейского союза (ЕС). Греция поставила 100 тысяч доз, Литва отправила 46 тысяч доз. Наибольшее количество вакцины предоставила Польша — партия составила 650 тысяч доз.

В сообщении отмечается, что часть гуманитарного груза будет задействована во втором этапе вакцинации граждан препаратом AstraZeneca. Остальные дозы будут распределены между центрами вакцинации и пунктами прививок.

18 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Украина официально признала вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Ее внесли в список препаратов, после прививок которыми выдается COVID-сертификат. Важной особенностью препарата является то, что для полного цикла вакцинации требуется только одна доза.

Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что страна продаст Украине более миллиона доз вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности. По его словам, 650 тысяч доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе.

Остальную партию практически просроченного препарата Украина закупит в течение следующих месяцев. Краска подчеркнул, что передача вакцин будет производится на коммерческой, а не безвозмездной основе.