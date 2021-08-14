В России оценили готовность Украины купить вакцины с истекающим сроком годности

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале оценил готовность Украины купить вакцины от коронавирусной инфекции с истекающим сроком годности.

По его словам, это является платой за внешнее управление страной, и для здоровья граждан эта плата слишком высока. «Что сказать: больно и горько за Украину. "Революция достоинства" 2014 года продолжает приносить ей свои "плоды". На этот раз — в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», — отметил политик.

Слуцкий добавил, что такое решение может сказаться на здоровье украинцев. Он напомнил, что в России активно развивается вакцинный туризм. «Люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие!» — написал он.

Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что страна продаст Украине более миллиона доз вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности. По его словам, 650 тысяч доз препарата AstraZeneca будут поставлены украинцам уже в августе. Остальную партию практически просроченного препарата Украина закупит в течение следующих месяцев. Краска подчеркнул, что передача вакцин будет производится на коммерческой, а не безвозмездной основе.