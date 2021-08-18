Украина упростила правила въезда для вакцинированных иностранцев

Кабинет министров Украины упростил правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. Об этом сообщается в документе постановления правительства.

Согласно внесенным изменениям, для пересечения границы Украины иностранным гражданам теперь достаточно иметь сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса одной дозой.

До соответствующего постановления въезжающим требовалось предоставить сертификат о полной вакцинации. Также для въезда в страну нужно предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.

Кроме того, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Украина официально признала вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson & Johnson. Ее внесли в список препаратов, после прививок которыми выдается COVID-сертификат. Важной особенностью препарата является то, что для полного цикла вакцинации требуется только одна доза.

Ранее сообщалось, что руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт спрогнозировал новую вспышку коронавируса в республике. По его словам, большинство специалистов сходятся во мнении, что новая волна заражений придется на конец августа — начало сентября и продлится до наступления зимы.