Украина потратила больше 80 процентов средств из фонда для борьбы с COVID-19

На Украине израсходовали больше 80 процентов выделенных на борьбу с COVID-19 средств

Украина израсходовала больше 80 процентов бюджетных средств, выделенных для борьбы с пандемией COVID-19 в 2021 году. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства финансов.

В ведомстве отметили, что за январь-июль 2021 года на борьбу с коронавирусом в стране потратили 29 миллиардов гривен (более 79,5 миллиарда рублей). Там подчеркнули, что всего для этих целей в годовом бюджете государства предусмотрено 36 миллиардов гривен (более 98,7 миллиарда рублей).

В Минфине также рассказали, что из потраченных средств на экстренную и стационарную медицинскую помощь и вакцинацию было израсходовано 11,7 миллиарда гривен (более 30,1 миллиарда рублей), а 9,2 миллиарда гривен (свыше 25,2 миллиарда рублей) были направлены на приобретение самих вакцин.

Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса может начаться в республике в конце августа — начале сентября и продлиться до наступления зимы. По его мнению, украинским властям необходимо сосредоточиться на мониторинге эпидемиологической ситуации и мутаций инфекции.