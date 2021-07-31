На Украине зафиксировали месячный рекорд по заражениям коронавирусом

На Украине за последние сутки зарегистрированы 962 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Это наибольшее число зараженных за месяц. Предыдущий рекорд был поставлен в пятницу, 30 июля, когда были выявлены 846 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Умерли за последние сутки от коронавируса 14 человек, выздоровели — 504.

При этом Министерство здравоохранения Украины сообщило, что полностью вакцинировались от коронавируса более двух миллионов граждан.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полную вакцинацию большей части взрослого населения проведут до конца 2021 года.

На Украине за весь период пандемии коронавируса заразились 2,5 миллиона человек, выздоровели — 2,18 миллиона. За все время умерли 52 930 жителей.