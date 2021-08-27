Привитых от коронавируса «Спутником V» белорусов не пустили на Украину

Трех граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» — ред.), пограничники не пропустили на Украину. Об этом сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

Белорусы предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19 в пункте пропуска «Сеньковка» в четверг вечером, но пограничники отказали гражданам во въезде на Украину, так как вакцина «Гам-КОВИД-Вак» не входит «в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения», говорится в сообщении.

Отмечается, что после отказа во въезде гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи пропустили на Украину. Сотрудники погранслужбы изъяли у гражданина деньги и сообщили о предложенной взятке полицейским, белорусов через границу не пропустили.

При въезде на Украину иностранцам и лицам без гражданства нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных.

Ранее сообщалось, что согласно результатам соцопроса, большинство украинцев сочли президента страны Владимира Зеленского виновным в провале кампании по иммунизации против коронавируса из-за отказа от производства российской вакцины «Спутник V».