На Украине начнут выпускать китайскую вакцину от коронавируса

Украинское предприятие «Лекхим» с 2022 года начнет выпускать в Харькове вакцину от коронавируса CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исполняющего обязанности мэра города Игоря Терехова.

По его словам, харьковская фирма стала официальным поставщиком китайского препарата в текущем году. На налаживание производства вакцины она планирует потратить около 25-30 миллионов евро. «Это очень важный проект. Мы не знаем, какой будет ситуация с пандемией через месяц или через два», — сказал Терехов.

Он не привел данных о мощности производства и точных сроках его запуска. При этом чиновник отметил, что городские власти активно готовятся к приходу новой волны пандемии, в том числе закупают новые кислородные станции и препараты для лечения COVID-19.

Ранее на Украине разрешили использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача. Препарат смогут получать лишь дети, страдающие онкологическими или хроническими заболеваниями и патологиями, а также выезжающие за границу на учебу, спортивные соревнования или олимпиады.