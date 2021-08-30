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В США сообщили об очередной поставке американской вакцины на Украину

Госсекретарь США Блинкен: На Украину доставили 2,2 миллиона доз вакцин от COVID-19
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Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти США направили в Киев порядка 2,2 миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Как отметил Блинкен, данная помощь со стороны Америки является шагом для способствования реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и поддержки Украине.

Прививочная кампания на Украине началась 24 февраля. Тогда для вакцинации использовали препарат индийского производства Covishield.

В апреле Украина смогла прививать своих граждан еще тремя вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca и Comirnaty. Позднее, в конце июля страна также получила препарат Moderna.

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