В ВОЗ оценили способность Украины провести вакцинацию от COVID-19

Украина способна обеспечить вакциной от COVID-19 около 70 процентов своих граждан, несмотря на значительное количество противников прививок. Такую оценку в разговоре с «Интерфакс-Украина» сделал глава Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт.

Специалист спрогнозировал резкий рост новых случаев заражения инфекцией в республике до конца сентября. Он отметил, что число тяжелых случаев заболевания также неуклонно растет, но в то же время охват вакцинации в стране пока находится на уровне 10 процентов. «Это совсем не тот уровень, который мы видим в других странах Европы, где охват вакцинацией достигает более 60 процентов», — подчеркнул Хабихт.

Он подчеркнул, что спрогнозировать способность страны обеспечить вакциной определенное число граждан довольно сложно, но Украина вполне может обеспечить охват препаратами 70 процентов от всего населения при условии, что будет проводить разъяснительную работу. «Нужно больше информационных материалов давать людям, чтобы они понимали, что такое вакцины, в чем преимущества вакцинации», — отметил глава Бюро.

Ранее на Украине разрешили использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Прививать несовершеннолетних украинцев будут только с разрешения лечащего врача. Препарат смогут получать лишь дети, страдающие онкологическими или хроническими заболеваниями и патологиями, а также выезжающие за границу на учебу, спортивные соревнования или олимпиады.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти 55 тысяч человек, получили оба компонента вакцины около пяти миллионов граждан.