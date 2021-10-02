На Украине рассказали о создании собственной вакцины от COVID-19

Производство первой украинской вакцины начнется в 2022 году. О работе над созданием препарата рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, его слова приводит ТАСС.

Глава украинского Минздрава пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что к этому сроку первая отечественная вакцина «сойдет с линии». Он отметил, что в скором времени Киев обзаведется и собственной вакциной против гриппа.

«У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19 — это одни из первых. <…> До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — отметил Ляшко, отвечая на вопрос президента страны Владимира Зеленского в ходе выездного заседания парламентской фракции партии «Слуга народа» в городе Трускавец Львовской области.

Отмечается, что в настоящий момент на Украине вакцинацию против коронавируса проводят препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и китайским CoronaVac.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины решило ввести обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий на фоне усугубления эпидемиологической ситуации в стране. По словам главы ведомства, речь идет о педагогах, работниках центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также сотрудниках местных государственных администраций.