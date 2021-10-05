На Украине в три раза возросло число смертей от COVID-19

Украинские медики зафиксировали резкое увеличение количества смертей от COVID-19, число погибших за прошедшие сутки возросло почти в три раза. Сообщение об этом появилось на странице министерства здравоохранения республики в Facebook.

По данным ведомства, 4 октября жертвами инфекции в стране стали 317 пациентов — рекордное значение с 15 мая. Днем ранее, 3 октября, скончались 114 человек. Количество заразившихся за это период увеличилось с 8,2 тысячи до 9,8 тысячи. «Наибольшее число подтвержденных заболевших зарегистрировано в Днепропетровске (992), Харькове (940), Одессе (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях», — говорится в сообщении Минздрава Украины.

Всего же, по последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились почти 2,5 миллиона человек, скончались более 57 тысяч жителей. Полный курс вакцинации от заболевания прошли 5,7 миллиона граждан, одну дозу получили 7,1 миллиона украинцев.

Ранее стало известно, что в республике прививку от коронавируса получили лишь четверть пенсионеров. Власти связали этот показатель со слабой информационной работой и предложили организовать иммунизацию на почте и частных предприятиях.