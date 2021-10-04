На Украине назвали долю привитых от коронавируса пенсионеров

Лишь 25 процентов украинских пенсионеров получили прививку от коронавируса, несмотря на усилия властей по расширению охвата иммунизации. Такое число назвали в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.

По данным офиса главы государства, сейчас на Украине проживают около 11 миллионов пенсионеров, однако на фоне слабой информационной кампании инъекцию от COVID-19 получили менее трех миллионов из них. «Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочту" и представителей бизнеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в республике серьезно возросла доля привитых от коронавируса госслужащих и персонала административных учреждений. Средний показатель вакцинированных в соответствующих органах, как заверяют в офисе главы государства, достиг 78,8 процента. Всего же стране к настоящему времени обе дозы препарата от инфекции получили 5,7 миллиона человек, одну дозу — 7,1 миллиона.

17 сентября глава Бюро Всемирной организации здравоохранения на Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что Украина способна обеспечить вакциной от COVID-19 около 70 процентов своих граждан, несмотря на значительное количество противников прививок. Специалист спрогнозировал резкий рост числа новых случаев заражения инфекцией и летальных исходов в республике до конца сентября. Он отметил, что число тяжелых случаев заболевания также неуклонно растет, но в то же время охват вакцинации в стране пока находится на уровне 10 процентов.