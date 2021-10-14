На Украине стали госпитализировать больных ковидом прямо из очередей за вакциной

В Херсонской области больного ковидом госпитализировали из очереди за прививкой

Тысячи людей выстроились в очереди на вакцинацию от коронавируса в Херсонской области на фоне сообщений о предстоящем локдауне. Об этом сообщает издание «Подробности» со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя мэра Херсона Романа Головню.

По его словам, сейчас доля привитых от ковида жителей региона не превышает 20 процентов, тогда как согласно медицинским отчетам ситуация с распространением инфекции уже достигла показателей красной зоны — максимального уровня эпидемиологической опасности. Чиновник указал, что из-за риска введения новых карантинных мер граждане массово стали записываться на вакцинацию, образуя огромные столпотворения. «У нас в городе — вакцинальный бум», — сказал Головня.

Он отметил, что в городе уже был зафиксирован случай, когда человеку в такой очереди потребовалась госпитализация. В больнице мужчина узнал, что болен ковидом и мог заразить окружающих. «Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться», — добавил сотрудник администрации.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют ввести новые ограничения для непривитых граждан. Им запретят посещать рестораны, кафе и пользоваться общественным транспортом.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом на Украине заразились свыше 2,7 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 64 тысячи жителей. В четверг, 14 октября руководство страны отчиталось от выявлении 18 881 случая COVID-19 за прошедшие сутки — одного из самых высоких показателей заболеваемости за прошедшие несколько месяцев.