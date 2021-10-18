Пять областей Украины попали в красную зону карантина

Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области Украины попали в красную зону карантина в связи с критической ситуацией с коронавирусом. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Согласно постановлению, в пяти областях введен красный уровень эпидемической опасности, что предполагает действие максимальных санитарных ограничений. В частности, в красных зонах прекращают работать торговые центры, общественный транспорт, кафе и рестораны.

Также временно закрываются учебные заведения. Вместе с тем, наличие сертификатов о вакцинации может позволить обойти некоторые ограничения. Так, в случае, если сотрудники кинотеатров и кафе полностью вакцинированы, заведениям позволят продолжить работу.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль назвал складывающуюся в стране ситуацию с пандемией угрожающей. В минувшую пятницу, 15 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что очередной пик заболеваемости ожидается в период с 20 октября по 5 ноября.

14 октября сообщалось, что тысячи людей выстроились в очереди на вакцинацию от коронавируса в Херсонской области на фоне сообщений о предстоящем локдауне. При этом некоторых больных пришлось госпитализировать прямо из очереди на прививку.