На Украине зафиксировали три рекорда по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины зафиксировали три рекорда по коронавирусу. Информация в пятницу, 22 октября, опубликована на странице ведомства в Facebook.

За прошедшие сутки вакцинировались 269 666 человек. Это число стало рекордным показателем, отмечает Минздрав. При этом первую дозу препарата получили 184 тысячи, полностью привиты 85 тысяч. Кроме того, за минувшие сутки было выявлено 23 785 заболевших COVID-19. Умерли 614 зараженных пациентов. Как отмечают украинские СМИ, это наибольшие показатели за все время пандемии.

Всего с начала вспышки коронавируса на Украине было зарегистрировано более 2,7 миллиона инфицированных, 63 тысячи из них скончались.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у граждан могут возникнуть проблемы с въездом в Европейский Союз из-за безумной кампании против вакцин от коронавируса. «Как следствие этой неистовой и безумной абсолютно антивакцинной информационной кампании, мы имеем ужасающую ситуацию с динамикой цифр и, как результат, перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка"», — пояснил он.