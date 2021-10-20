Украинцам посулили проблемы с въездом в ЕС из-за безумной кампании против вакцин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посулил гражданам проблемы с въездом в Европейский Союз (ЕС) из-за безумной кампании против вакцин от коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга 20 октября, передает УНИАН.

Кулеба сказал, что пока Украина находится в «зеленом списке» Евросоюза, что позволяет посещать страны блока. Однако есть вероятность, что Совет ЕС решит исключить ее из списка.

В данном вопросе нет политики, утверждает министр: Брюссель принимает решение «на основе четких регуляций и показателей», в том числе количества новых случаев коронавируса. В последнее время число инфицированных на Украине стремительно растет, отметил Кулеба. Он назвал причиной этого антипрививочную пропаганду, которая подрывает доверие людей к вакцинам без обоснованных причин.

«Как следствие этой неистовой и безумной абсолютно антивакцинной информационной кампании, мы имеем ужасающую ситуацию с динамикой цифр и, как результат, перспективу, что Европейский Союз исключит нас из "зеленого списка"», — предостерег глава МИД.

За прошедшие сутки на Украине выявили почти 19 тысяч зараженных коронавирусом, умерли 495 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 2,6 миллиона инфицированных, скончались 61 843 пациента.

Минздрав сообщил, что вакцинировались более 8,2 миллиона человек, из них полностью иммунизированы 6,6 миллиона. Больше всего прививок было сделано вакциной от Pfizer — почти 3,3 миллиона.

