В Раде заявили об очереди из катафалков в киевский крематорий из-за COVID-19

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что из-за пандемии коронавируса перед крематорием в Киеве выстроилась очередь из катафалков. Об этом сообщает «КорреспонденТ».

«Украина на сегодня имеет в среднем в сутки более 18 тысяч заболевших ковидом. Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху, по количеству умерших. На сегодня 495 человек умерли за минувшие сутки. Позапрошлые сутки — более 500 человек», — сказал Радуцкий во время выступления в парламенте в среду, 20 октября.

Он назвал это «не очень веселой информацией». «Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет около двух часов», — добавил депутат.

Глава комитета призвал также организовать вакцинацию в здании Верховной Рады для депутатов, работников аппарата и секретариатов комитетов.

Ранее сообщалось, что на Украине начали госпитализировать больных COVID-19 прямо из очередей за вакциной. Случай произошел в Херсоне. При этом Херсонская область, наряду с Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, попала в красную зону карантина в связи с критической ситуацией с коронавирусом.

