Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за ситуации с COVID-19

Евросоюз на этой неделе намерен закрыть свои границы для граждан Украины из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на журналиста Радио «Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Рикарда Йозвяка.

На своей странице в Twitter он написал, что ЕС исключит Украину из «зеленого списка» стран, чьим гражданам разрешен въезд на территорию союза без каких-либо санитарных ограничений, связанных с COVID-19.

«Позднее на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка ковид-безопасных для путешествий третьих стран. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет оставаться в списке», — написал журналист.

Ранее стало известно, что сразу в пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. В красную зону карантина попали Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Херсонская области. Этот уровень предполагает действие максимальных санитарных ограничений. В частности, в красных зонах прекращают работать торговые центры, общественный транспорт, кафе и рестораны.