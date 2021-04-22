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Поддельную вакцину Pfizer обнаружили в двух странах

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину за приблизительную стоимость в тысячу долларов за дозу. Отмечается, что обнаруженные флаконы были с поддельной этикеткой.

По предварительным данным, в Польше поддельный препарат на самом деле является лекарством против морщин. Местные власти сообщили, что фальшивую вакцину никто не успел получить.

Флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, затем Pfizer подтвердила, что препараты являются подделкой.

18 марта в Мексике таможенники нашли партию поддельной российский вакцины «Спутник V» на борту частного самолета. Почти шесть тысяч доз лжепрепарата были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах есть ошибки, в том числе в написании названия вакцины.

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