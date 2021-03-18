Партию поддельного «Cпутника V» нашли в частном самолете

Мексиканские таможенники нашли партию поддельной российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» на борту частного самолета. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Почти 6 тысяч доз поддельной вакцины были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. Из Мексики самолет должен был вылететь в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Власти задержали пассажиров и экипаж самолета, а на само судно был наложен арест. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах конфискованного препарата сделано несколько орфографических ошибок. Например, название вакцины записано как «Гма-КОВИД-Вак» вместо «Гам-КОВИД-Вак».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия была поддельной — отличается дизайн контейнеров и этикеток. В фонде также заверили, что у каждой ампулы российской вакцины есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.