В Госдуме предложили способы борьбы с поддельными сертификатами о вакцинации

Необходимо делать контрольные закупки, хватать с поличным и заводить уголовные дела на мошенников, торгующих липовыми сертификатами о вакцинации от коронавируса. Такой способ борьбы с нарушителями в интервью Sputnik предложил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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Политик обратил внимание на рост активности мошенников в интернете, в особенности в социальных сетях. По его мнению, площадкам нужно вести борьбу со злоумышленниками, которые предлагают поддельные справки. «Надо сделать так, чтобы они активнее включились в эту работу и такого рода объявления блокировали и передавали информацию о них в правоохранительные органы», — считает он.

Боярский также предложил чаще напоминать покупателем подобных бумаг, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода. «Если ты привит, у тебя не будет тяжелого течения болезни. Я всех призываю подумать не только о себе, но и об окружающих», — заключил депутат.

В июне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата можно получить до года лишения свободы. Подделка QR-кодов, которые были необходимы для посещения заведений общественного питания в Москве летом, грозит двумя годами лишения тюремного заключения либо штрафом в 40 тысяч рублей, напомнил он.