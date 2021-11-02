Инфекционист оценил возможность продления нерабочих дней в российских регионах

Режим нерабочих дней, указ о введении которых подписал президент Владимир Путин, в большинстве регионах России может быть продлен. Так оценил перспективу новых мер против COVID-19 инфекционист Евгений Тимаков во время программы «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«Большая вероятность, что есть логика продления вот этих выходных, но все будет зависеть от того, как туристические потоки будут возвращаться в Москву», — заявил Тимаков.

По его словам, если люди будут неактивно возвращаться в столицу, режим нерабочих дней в Москве может быть отменен после 7 ноября. Однако новые меры из-за COVID-19 продлят, если будет фиксироваться резкое увеличение количества людей в общественном транспорте и рост нагрузки на здравоохранение.

Ранее первый российский регион объявил о продлении нерабочих дней. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что ситуация с COVID-19 остается сложной и не дает повода говорить о том, что регион «достиг переломного результата».

Режим нерабочих дней в России предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова. Во время совещания с членами правительства президент Путин поддержал ее идею и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября глава государства подписал 20 октября.

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