Первый российский регион продлит систему QR-кодов до следующего года

Губернатор Псковской области Ведерников: система QR-кодов будет и в новогодние праздники

Власти Псковской области хотят расширить систему QR-кодов и сохранят ее действие и в новогодние праздники, то есть с 31 декабря по 9 января. Это первый российский регион, который принял такое решение. Об этом во вторник, 2 ноября, в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Михаил Ведерников.

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На данный момент коды, подтверждающие факт вакцинации или перенесенного за последние шесть месяцев COVID-19, нужны посетителям общепита и досуговых учреждений и других общественных мест. По словам главы местной администрации, практика пропускной системы по QR-кодам «спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики».

При этом, отметил Ведерников, местные власти будут стараться сделать так, чтобы все работало, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что три российских региона — Республика Коми, Амурская и Ульяновская области — могут продлить нерабочие дни после 7 ноября. Соответствующие решения будут приниматься местными властями на основании статистики по коронавирусу.

В свою очередь, замгубернатора Свердловской области Павел Креков предупредил граждан, что в регионе могут ввести локдаун через несколько дней, если торговые центры и заведения общепита продолжат нарушать режим QR-кодов.