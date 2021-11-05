Власти российского региона ответили на массовое увольнение врачей скорой

Среди решивших уволиться из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса 26 сотрудников скорой помощи в Еврейской АО — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад. Об этом агентству РИА Новости рассказали в департаменте информполитики губернатора и правительства региона.

Утверждается, что остальные работники из этого списка — уборщицы и водители. Власти отметили, что во всех отделениях скорой помощи привиты 90 процентов сотрудников, а намерение уволиться является законным правом при отсутствии желания вакцинироваться.

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Также в департаменте указали, что в Облученском районе достаточно медперсонала и средств, которые при необходимости будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью. «Здесь функционируют еще три полноценные отделения скорой, отделения неотложной помощи, сформированные при ЦРБ, доступно реагирование санитарной авиации», — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позднее еще 12 сотрудников скорой помощи в населенном пункте Пашково написали заявления об увольнении. Свой отказ вакцинироваться медработники мотивировали тем, что подрабатывают в ковидном госпитале и выработали антитела.

Руководитель Профсоюза фельдшеров и работников скорой помощи Дмитрий Беляков предупредил, что нехватка медицинского персонала, вызванная увольнением бригады неотложки в Облучье из-за отказа от вакцинации, приведет к ухудшению качества оказываемой помощи. Врач отметил, что на данный момент в ЕАО и других российских регионах не хватает медбригад и работников больниц, а в условиях нехватки персонала на бригаде останется работать один человек. «Один человек, по большому счету, это убийца. Он не спасет больного, даже если он все знает, все умеет, критического больного он спасти не сможет», — подчеркнул он.